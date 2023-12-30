Штормовое предупреждение объявили на 31 декабря в Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение на 31 декабря. Скорость ветра усилится до 22 метров в секунду.
На дорогах ожидается гололед. Водителей просят быть внимательными и следовать правилам дорожного движения. По данным УГМС, в Новосибирской области ожидается усиление ветра до 10-15 м/с, иногда порывы достигнут 22 м/с. Также прогнозируются метели, снежные заносы.
Напоминаем, что в ночь с 29 на 30 декабря в Новосибирской области прошел сильный ураган, из-за которого более 11 тысяч жителей остались без электричества.