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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Ветренно будет в регионе

Штормовое предупреждение объявили на 31 декабря в Новосибирской области

30 декабря 2023, 13:29
Фото: atas.info
Ветренно будет в регионе
По данным УГМС, в Новосибирской области на 31 декабря ожидается усиление ветра с порывами до 22 м/с, о чем предупредили в МЧС.

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение на 31 декабря. Скорость ветра усилится до 22 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололед. Водителей просят быть внимательными и следовать правилам дорожного движения. По данным УГМС, в Новосибирской области ожидается усиление ветра до 10-15 м/с, иногда порывы достигнут 22 м/с. Также прогнозируются метели, снежные заносы.

Напоминаем, что в ночь с 29 на 30 декабря в Новосибирской области прошел сильный ураган, из-за которого более 11 тысяч жителей остались без электричества.

Опубликованы фото последствий сильного шторма в Новосибирске
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#Новосибирск#Погода#МЧС#Эмилия Губарева#Ветер#Штормовое предупреждение#Гололед
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