Проезд по двум трассам в Новосибирской области закрыли из-за шторма

В результате плохой погоды в Новосибирской области 30 декабря проезд по двум трассам был закрыт. В связи с этим временно ограничили движение транспорта на трассах Р-254 «Иртыш» и К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Об этом сообщили в ГИБДД региона.