Проезд по двум трассам в Новосибирской области закрыли из-за шторма

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В результате плохой погоды в Новосибирской области 30 декабря проезд по двум трассам был закрыт. В связи с этим временно ограничили движение транспорта на трассах Р-254 «Иртыш» и К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Об этом сообщили в ГИБДД региона.
На трассе Р-254 «Иртыш» движение было запрещено с 6 до 10 часов утра, а на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» — с 2.30 до 10 часов.
Из-за неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер, метели и гололед на дорогах, временные ограничения продлили. Время не уточняется.