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Движение закрыто

Проезд по двум трассам в Новосибирской области закрыли из-за шторма

30 декабря 2023, 04:18
Фото: ГИБДД по НСО
Движение закрыто
В Новосибирской области из-за шторма закрыли проезд по двум трассам, о чем сообщили в ГИБДД.

В результате плохой погоды в Новосибирской области 30 декабря проезд по двум трассам был закрыт. В связи с этим временно ограничили движение транспорта на трассах Р-254 «Иртыш» и К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Об этом сообщили в ГИБДД региона.

На трассе Р-254 «Иртыш» движение было запрещено с 6 до 10 часов утра, а на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» — с 2.30 до 10 часов.

Из-за неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер, метели и гололед на дорогах, временные ограничения продлили. Время не уточняется.

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