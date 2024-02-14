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Снег, метели, ветер: о страшной непогоде в Новосибирске предупредили спасатели
14 февраля, 01:42
На четырех трассах Новосибирской области ограничили движение из-за метели
ФКУ «Сибуправдор» приняло решение о введении ограничений на еще четырех трассах в Новосибирской области. Об этом информировала Госавтоинспекция по региону.
9 февраля, 04:44
2023
Проезд по двум трассам в Новосибирской области закрыли из-за шторма
В Новосибирской области из-за шторма закрыли проезд по двум трассам, о чем сообщили в ГИБДД.
30 декабря 2023, 04:18
Завтра в Новосибирске -9...-11, по области -7..-12
15 января 2023, 12:34

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