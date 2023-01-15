Завтра в Новосибирске -9...-11, по области -7..-12

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В ночь на понедельник ожидается снег при юго-западном ветре со скоростью 4-9 метров в секунду. В области возможны порывы ветра до 15-18 м/с.
Дневные температуры в областном центре -9..-11, в регионе от -7 до -12.
Ночью столбики термометров опустятся не ниже отметки -14 градусов.
Днем облачно с прояснением, ожидается небольшой снег, местами возможны метели.
На дорогах снежные заносы и гололедица.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сломался пассажирский автобус, который ехал из Барнаула в столицу Сибири, о чем сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».