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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Завтра в Новосибирске -9...-11, по области -7..-12

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI
Завтра в Новосибирске и области снег, возможны метели

В Новосибирске завтра комфортная зимняя погода

ФГБУ «Западно-Сибирская УГМС» сообщило о прогнозе погоды на завтра.

В ночь на понедельник ожидается снег при юго-западном ветре со скоростью 4-9 метров в секунду. В области возможны порывы ветра до 15-18 м/с.
Дневные температуры в областном центре -9..-11, в регионе от -7 до -12.
Ночью столбики термометров опустятся не ниже отметки -14 градусов.
Днем облачно с прояснением, ожидается небольшой снег, местами возможны метели.
На дорогах снежные заносы и гололедица.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сломался пассажирский автобус, который ехал из Барнаула в столицу Сибири, о чем сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

#Погода#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Метели#Завтра
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