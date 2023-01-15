Завтра в Новосибирске -9...-11, по области -7..-12

В ночь на понедельник ожидается снег при юго-западном ветре со скоростью 4-9 метров в секунду. В области возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Дневные температуры в областном центре -9..-11, в регионе от -7 до -12.

Ночью столбики термометров опустятся не ниже отметки -14 градусов.

Днем облачно с прояснением, ожидается небольшой снег, местами возможны метели.

На дорогах снежные заносы и гололедица.