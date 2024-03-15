Новосибирцев предупредили о штормовом ветре до 23 м/с 16–17 марта

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Днем 16 и ночью 17 марта в Новосибирской области будет иди мокрый снег, метели. Местами ветер усилится до 18-23 м/с, предупредили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Жизнь жителей региона дополнительно осложнят гололед, отложение мокрого снега, снежные заносы.
Ночью 16 марта в Новосибирске термометры покажут -9…-11 градусов, ночью — -5…-10 Днем — -2…-4 градусов, ветер 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Весна пока не торопится в регион, но можно согреться мыслями о ее неминуемом наступлении. Магазины уже вовсю торгуют коллекциями одежды и обуви теплого сезона. Посмотрите, что будут носить на улицах Новосибирска уже совсем скоро. Мы изучили главные модные тренды весна-лето 2024.