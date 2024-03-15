Новосибирцев предупредили о штормовом ветре до 23 м/с 16–17 марта

Весна пока не торопится в регион, но можно согреться мыслями о ее неминуемом наступлении. Магазины уже вовсю торгуют коллекциями одежды и обуви теплого сезона. Посмотрите, что будут носить на улицах Новосибирска уже совсем скоро. Мы изучили главные модные тренды весна-лето 2024.