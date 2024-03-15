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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 08:04

Новосибирцев предупредили о штормовом ветре до 23 м/с 16–17 марта

Новосибирцев предупредили о штормовом ветре до 23 м/с 16–17 марта

15 марта 2024, 07:53
Фото: 1MI
Синоптики предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий. Похоже, наступление весны затягивается.

Днем 16 и ночью 17 марта в Новосибирской области будет иди мокрый снег, метели. Местами ветер усилится до 18-23 м/с, предупредили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Жизнь жителей региона дополнительно осложнят гололед, отложение мокрого снега, снежные заносы.

Ночью 16 марта в Новосибирске термометры покажут -9…-11 градусов, ночью — -5…-10 Днем — -2…-4 градусов, ветер 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с.

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Весна пока не торопится в регион, но можно согреться мыслями о ее неминуемом наступлении. Магазины уже вовсю торгуют коллекциями одежды и обуви теплого сезона. Посмотрите, что будут носить на улицах Новосибирска уже совсем скоро. Мы изучили главные модные тренды весна-лето 2024.

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#Общество#Новосибирск#Погода#Ветер#Штормовое предупреждение#Весна#УГМС#Алёна Рогонова
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