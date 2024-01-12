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14 и 15 января в НСО ухудшится погода.

После Старого Нового года новосибирцев ждут пурга и метели

12 января 2024, 08:54
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
14 и 15 января в НСО ухудшится погода.

В Новосибирской области обьъявлено штормовое предупреждение 14 и 15 января

14 и 15 января в Новосибирске вновь ухудшится погода. В регионе вновь объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, неблагоприятные погодные явления ожидаются днем 14 и в ночь на 15 января.

«Ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед, метели. Усиление ветра 18-23 метра в секунду, местами порывы — до 25 и выше. На дорогах возможны снежные заносы», — рассказали в ведомстве.

Новосибирцам советуют одеваться как можно теплее, держаться подальше от слабо закрепленных конструкций и соблюдать правила безопасности на дорогах.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Погода#МЧС#Штормовое предупреждение#Александр Ляхов
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