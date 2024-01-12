После Старого Нового года новосибирцев ждут пурга и метели

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, неблагоприятные погодные явления ожидаются днем 14 и в ночь на 15 января.
«Ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед, метели. Усиление ветра 18-23 метра в секунду, местами порывы — до 25 и выше. На дорогах возможны снежные заносы», — рассказали в ведомстве.
Новосибирцам советуют одеваться как можно теплее, держаться подальше от слабо закрепленных конструкций и соблюдать правила безопасности на дорогах.