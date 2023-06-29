Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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В Новосибирске предупредили о приближении опасного урагана, который может вызвать шторм и гигантские волны на Обском море. Специалисты отдела МЧС рекомендуют сибирякам быть особенно осторожными на водоемах, таких как Новосибирское водохранилище и озеро Чаны, из-за высоты волн, достигающей 1,5-2 метра.
В связи с этим, людям не рекомендуется заниматься рыбалкой или купаться в воде. В случае выхода на воду, рыбакам рекомендуется надеть спасательные жилеты для своей безопасности и возможности добраться до берега, если лодка перевернется.
Представители МЧС советуют жителям Новосибирска воздержаться от выхода на воду и заняться другими безопасными делами.
Кроме того, Западно-Сибирское УГМС прогнозирует погоду в ближайшие дни: температура воздуха составит +18…+23 градуса, ожидаются сильные дожди и грозы, а скорость ветра достигнет 20 м/с.