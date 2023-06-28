Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
«Яндекс. Погода» прогнозирует 28 июня +20 °C днем и +14 °C ночью. Сильные ливни. 29 июня будет +19 °C днем и +14 °C ночью. Ожидаются небольшие дожди. 30 июня днем +19 °C, ночью +12 °C. Ливни. Потеплеет до +23…+25 °C ближе к выходным.
Gismeteo обещает 28 июня днем +21 °C, вечером +16 °C. Дожди с грозой. 29 июня будет прохладно: +17 °C днем и +13 °C ночью. Небольшие дожди. 30 июня ожидается +19 °C в дневное время и +15 °C в ночное.
World-weather передает 28 июня +20 °C днем и +14 °C ночью. Небольшие дожди. 29 июня синоптики прогнозируют +16 °C днем и +21 °C вечер. Иногда возможны дожди. 30 июня днем +18 °C, ночью в районе +15 °C. Тепло будет на выходных.