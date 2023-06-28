В Новосибирске на неделю сохранятся заморозки и ливни

В Новосибирске и области была жуткая ночь: сильный ветер, гроза, дождь, а в некоторых районах и град. А когда же в мегаполисе будет тепло? Смотрим погоду на 3 дня.