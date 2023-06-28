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На Новосибирск обрушатся ливни и заморозки: что говорят синоптики

28 июня 2023, 02:58
Фото: 1MI
Ближайшие дни будут дожди

В Новосибирске на неделю сохранятся заморозки и ливни

В Новосибирске и области была жуткая ночь: сильный ветер, гроза, дождь, а в некоторых районах и град. А когда же в мегаполисе будет тепло? Смотрим погоду на 3 дня.

«Яндекс. Погода» прогнозирует 28 июня +20 °C днем и +14 °C ночью. Сильные ливни. 29 июня будет +19 °C днем и +14 °C ночью. Ожидаются небольшие дожди. 30 июня днем +19 °C, ночью +12 °C. Ливни. Потеплеет до +23…+25 °C ближе к выходным.

Gismeteo обещает 28 июня днем +21 °C, вечером +16 °C. Дожди с грозой. 29 июня будет прохладно: +17 °C днем и +13 °C ночью. Небольшие дожди. 30 июня ожидается +19 °C в дневное время и +15 °C в ночное.

World-weather передает 28 июня +20 °C днем и +14 °C ночью. Небольшие дожди. 29 июня синоптики прогнозируют +16 °C днем и +21 °C вечер. Иногда возможны дожди. 30 июня днем +18 °C, ночью в районе +15 °C. Тепло будет на выходных.

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