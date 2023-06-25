Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Начиная с понедельника, 26 июня, небо над Новосибирском заволокут тучи, столбик термометра будет колебаться в районе отметки 20 градусов. В среду, четверг и пятницу ожидаются дожди. Такой прогноз на предстоящую неделю дают синоптики сервиса Яндекс.Погода. Похожий прогноз обнародовали и специалисты сервиса rp5.
Более пессимистичную картину рисует сервис gismeteo. По данным экспертов погодного портала, дожди будут лить всю неделю, в пятницу и воскресенье возможны грозы. С тем, что неделя будет дождливой, соглашается и pogoda.mail.ru, по данным этого ресурса, дождей не будет только в понедельник и пятницу.