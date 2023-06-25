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Published Сегодня, 04:39

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Никакого просвета: похолодание и дожди ждут Новосибирск на следующей неделе

25 июня 2023, 04:39
Фото: 1MI
На предстоящей неделе новосибирцам потребуются зонты
Скверная погода ждет новосибирцев на грядущей рабочей неделе. Небо заволокут тучи, периодически будет идти дождь

Начиная с понедельника, 26 июня, небо над Новосибирском заволокут тучи, столбик термометра будет колебаться в районе отметки 20 градусов. В среду, четверг и пятницу ожидаются дожди. Такой прогноз на предстоящую неделю дают синоптики сервиса Яндекс.Погода. Похожий прогноз обнародовали и специалисты сервиса rp5.

Это самый пессимистичный погодный сценарий на предстоящую неделюЭто самый пессимистичный погодный сценарий на предстоящую неделю
Это самый пессимистичный погодный сценарий на предстоящую неделю
Фото: gismeteo.ru

Более пессимистичную картину рисует сервис gismeteo. По данным экспертов погодного портала, дожди будут лить всю неделю, в пятницу и воскресенье возможны грозы. С тем, что неделя будет дождливой, соглашается и pogoda.mail.ru, по данным этого ресурса, дождей не будет только в понедельник и пятницу.

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#Прогноз#Погода на неделю#Дождь#Погода#Новосибирск
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