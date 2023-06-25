Более пессимистичную картину рисует сервис gismeteo. По данным экспертов погодного портала, дожди будут лить всю неделю, в пятницу и воскресенье возможны грозы. С тем, что неделя будет дождливой, соглашается и pogoda.mail.ru, по данным этого ресурса, дождей не будет только в понедельник и пятницу.