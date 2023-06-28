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Метеорный поток Боотиды новосибирцы могут видеть до 2 июля 2023 — что это за явление

28 июня 2023, 01:30
Фото: Антон Засимов / 1MI
Несколько дней жители города могут видеть метеорный поток

В Новосибирске можно наблюдать за метеорным потоком Боотиды до 2 июля 2023

До 2 июля жители Новосибирска смогут увидеть метеорный поток Боотиды, который образуется через орбиту кометы Понса-Виннеке, но наблюдать за ним можно будет только при отсутствии облачной погоды или вне города.

Жители Новосибирской области смогут наблюдать метеорный поток Боотиды до 2 июля. Эту информацию распространил Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос». Пик метеорного потока уже прошел, но из-за пасмурной погоды его наблюдать не удалось. Однако, если облака рассеются, жители Новосибирска смогут следить за звездопадом до начала июля.

Метеорный поток Боотиды возникает благодаря комете Понса-Виннеке, через орбиту которой сейчас проходит Земля. Обычно он виден слабо, но раз в несколько десятилетий происходят всплески активности метеоров. Ранее такое происходило в 1916 году, что привело к открытию этого явления, а также в 1998 и 2004 годах, сообщили в Роскосмосе.

Специалисты также отмечают, что шансы увидеть эту редкую небесную явление выше за пределами города.

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#Эмилия Губарева#Метеорный поток#Роскосмос#Тучи#Звездопад#Планета#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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