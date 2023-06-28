Метеорный поток Боотиды новосибирцы могут видеть до 2 июля 2023 — что это за явление

Метеорный поток Боотиды возникает благодаря комете Понса-Виннеке, через орбиту которой сейчас проходит Земля. Обычно он виден слабо, но раз в несколько десятилетий происходят всплески активности метеоров. Ранее такое происходило в 1916 году, что привело к открытию этого явления, а также в 1998 и 2004 годах, сообщили в Роскосмосе.