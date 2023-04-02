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Posted Вчера, 23:58

Published Вчера, 23:58

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Updated Сегодня, 00:00

Первый весенний звездопад пройдет в Новосибирске в апреле: метеорный поток Лириды

1 апреля 2023, 23:58
Фото: Антон Засимов / 1MI
Апрельский звездопад можно будет наблюдать в Новосибирске

В Новосибирске в апреле будет виден звездопад - метеорный поток Лириды

Загадывать желание под падающие звезды можно не только в августе - первый звездопад случится в Новосибирске уже в апреле. Как увидеть метеорный поток Лириды, рассказал эксперт Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Как правильно наблюдать поток Лириды в Новосибирске?

Апрель подарит нам метеорный поток из созвездия Лиры. Наблюдать его можно будет с 16 по 25 апреля. Максимум метеорного потока придется в ночь на 23 апреля. Как увидеть метеорный поток Лириды, рассказал эксперт Большого Новосибирского планетария Олег Кашин:

"В час ночи на 23 апреля созвездие Лиры будет находиться на востоке. Яркая звезда Вега точно подскажет его месторасположение. Несмотря на то, что поток не очень продолжительный, он будет достаточно яркий. В Новосибирске можно будет наблюдать в максимуме около 10 метеоров в час, пусть и редкие, но яркие, завораживающие метеоры".

Наблюдать поток метеоров из созвездия Лиры можно каждый вечер с 22.00, начиная с 16 апреля и до 25 апреля. Конечно, лучше всего это делать в ясную погоду, Луна в данном случае не будет мешать наблюдению. Заметить "падающие звезды" можно будет не сразу - нужно дать глазам привыкнуть к темноте минут 10-15 и смотреть в направлении яркой звезды Вега.

Что такое метеорный поток Лириды?

Конец апреля - это время когда наша планета проходить сквозь шлейф пыли, который оставил хвост кометы С/1861 G1 Тэтчер. Частицы пыли и крупные метеорные включения хвоста кометы проходя сквозь атмосферу Земли на высоте 100-120 км красиво сгорают. Мы можем наблюдать эти вспышки как падающие звезды или метеоры.

Земляне наблюдают этот поток уже 2500 лет. В прошлом он был гораздо активнее, даже в прошлом столетии активность метеоров была выше. Как рассказал Олег Кашин в 1982 году можно было наблюдать в апрельском потоке Лириды до 90 метеоров в час. В этом году предполагаемая активность - около 10 метеоров в час.

Звездопад Лириды начнется в небе над Новосибирском
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Атас.Инфо писал об этом событии два года назад, вы можете сравнить звездопад 2023 года с тем, каким был метеорный поток Лириды в 2021 году.

#Ольга Храмушкина#Планетарий#Звездопад#Астрономия#Метеорит#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
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