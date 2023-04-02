Наблюдать поток метеоров из созвездия Лиры можно каждый вечер с 22.00, начиная с 16 апреля и до 25 апреля. Конечно, лучше всего это делать в ясную погоду, Луна в данном случае не будет мешать наблюдению. Заметить "падающие звезды" можно будет не сразу - нужно дать глазам привыкнуть к темноте минут 10-15 и смотреть в направлении яркой звезды Вега.