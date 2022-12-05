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Черное небо над Новосибирском продержится до 8 декабря

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI
Город в фабричном дыму

В Новосибирске в третий раз продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Сайт ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС» вновь сообщает о накоплении вредных примесей в воздухе.

Условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей, наблюдаются в Новосибирске уже две недели. Все это время слабый ветер и небольшое количество осадков не позволяют отчистится атмосфере города. Метеорологи раз за разом продляют НМУ первой степени — самой безвредной.

За этот период, согласно сервису «airvoice.io», воздух в Новосибирске редко очищался до «зеленого» уровня. Стабильные загрязнения на девять и восемь баллов мучают новосибирцев уже десять дней. Периодически примеси в воздухе доходили до десятибалльных концентраций. Такие пики достигались 5-6 раз за последние две недели.

Напомним, что ранее Западно-Сибирское УГМС продляло штормовой режим со второго по пятое декабря.

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#Экология#Город#Новосибирск#Шторм#Погода#Неблагоприятные метеоусловияя
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