Черное небо над Новосибирском продержится до 8 декабря

Условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей, наблюдаются в Новосибирске уже две недели. Все это время слабый ветер и небольшое количество осадков не позволяют отчистится атмосфере города. Метеорологи раз за разом продляют НМУ первой степени — самой безвредной.
За этот период, согласно сервису «airvoice.io», воздух в Новосибирске редко очищался до «зеленого» уровня. Стабильные загрязнения на девять и восемь баллов мучают новосибирцев уже десять дней. Периодически примеси в воздухе доходили до десятибалльных концентраций. Такие пики достигались 5-6 раз за последние две недели.
Напомним, что ранее Западно-Сибирское УГМС продляло штормовой режим со второго по пятое декабря.