Черное небо над Новосибирском продержится до 8 декабря

За этот период, согласно сервису «airvoice.io», воздух в Новосибирске редко очищался до «зеленого» уровня. Стабильные загрязнения на девять и восемь баллов мучают новосибирцев уже десять дней. Периодически примеси в воздухе доходили до десятибалльных концентраций. Такие пики достигались 5-6 раз за последние две недели.