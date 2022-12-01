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В Новосибирске снова воняет – названа причина

Сегодня, 04:32
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Воздух загрязнен на 7 баллов из 10

В Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 7 баллов

Утром 1 декабря в Новосибирске зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, о чем свидетельствует сервис AirVoice.

Рано утром загрязнение воздуха в Новосибирске составляло 8 баллов из 10 возможных. К 11 часам уровень составил 7 баллов. Сервис не рекомендует выходить на улицу.

«Если есть возможность - на улицу лучше не выходить и закрыть окна», - говорится на сайте AirVoice.

Кроме того, днем ожидается ухудшение воздуха. Еще вчера уровень загрязнения достигал 10 баллов. Хуже всего воздух в Первомайском, Советском и Кировском районах.

Загрязнение воздуха достигло максимальных 10 баллов в Новосибирске
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Ранее синоптики продлили режим черного неба до 18:00 2 декабря. Его ввели 26 ноября на территории Новосибирска.

Причина плохого воздуха – морозная и безветренная погода, которая сохраняется в регионе уже больше недели.

Напомним, что лютые морозы покинут Новосибирск уже с 1 декабря. Температура воздуха на этой неделе днем составит -19 градусов, а ночью -25. Ближе к выходным потеплеет до -16 днем. 

#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск
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