Лютые морозы начнут покидать Новосибирск с 1 декабря

По данным гидрометцентра, в ночь на 1 декабря температура воздуха в городе опустится до -26 градусов, а в районах области до -35. Уже днем потеплеет до -18 по Цельсию. Ветер будет слабым, всего 2-7 м/с. Никаких осадков не предвидится.
Сервис «Яндекс. Погода» с 1 по 4 декабря прогнозирует в среднем -20 градусов по Новосибирску. А со второй недели зимы -11 и практически без снегопадов и ветра. Также тепло будет по ночам – средняя температура достигнет -15 по Цельсию.
Gismeteo отмечает, что с 10 декабря могут вернутся 40-градусные морозы, но ненадолго. Вторая декада месяца начнется с аномального потепления до -10 градусов и даже 0.
Несколько снежных дней обещают специалисты в эти дни. Сильного ветра не прогнозируют.