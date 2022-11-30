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Лютые морозы начнут покидать Новосибирск с 1 декабря

Сегодня, 02:43
Фото: 1MI
Потепление придет на смену крепким морозам в Новосибирске с 1 декабря
Аномальное потепление придет на смену крепким морозам в Новосибирске с 1 декабря. Синоптики и сервисы погоды дали прогноз на первые дни зимы.

По данным гидрометцентра, в ночь на 1 декабря температура воздуха в городе опустится до -26 градусов, а в районах области до -35. Уже днем потеплеет до -18 по Цельсию. Ветер будет слабым, всего 2-7 м/с. Никаких осадков не предвидится.

Сервис «Яндекс. Погода» с 1 по 4 декабря прогнозирует в среднем -20 градусов по Новосибирску. А со второй недели зимы -11 и практически без снегопадов и ветра. Также тепло будет по ночам – средняя температура достигнет -15 по Цельсию.

Gismeteo отмечает, что с 10 декабря могут вернутся 40-градусные морозы, но ненадолго. Вторая декада месяца начнется с аномального потепления до -10 градусов и даже 0.

Несколько снежных дней обещают специалисты в эти дни. Сильного ветра не прогнозируют.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода на неделю#Мороз#Потепление
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