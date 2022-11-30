Лютые морозы начнут покидать Новосибирск с 1 декабря

По данным гидрометцентра, в ночь на 1 декабря температура воздуха в городе опустится до -26 градусов, а в районах области до -35. Уже днем потеплеет до -18 по Цельсию. Ветер будет слабым, всего 2-7 м/с. Никаких осадков не предвидится.