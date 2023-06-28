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Published Сегодня, 07:32

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Мощный шторм надвигается на Новосибирск — ожидается ливень и ветер порывами до 23 м/с

28 июня 2023, 07:32
Фото: atas.info
Сильный ураган начинается в Новосибирске

На Новосибирск надвигается сильнейший шторм

Мощная буря со шквалистым ливнем подкрадывается к Новосибирску днем 28 июня. Горожане перешли на бег, чтобы успеть добраться до дома, не промокнув.

Небо над мегаполисом уже стянуло жуткими, темными тучами, сверкает молния. Ветер усиливается — ожидается, что его скорость составит до 23 метров в секунду.

Синоптики также обещали шквалистый ливень в областном центре и возможный град в районах региона. Вчера, 27 июня, град прошелся по Татарску и Чановскому району.

Ранее спасатели МЧС предупреждали по СМС сибиряков о непогоде. Рекомендовали не оставлять окна в домах открытыми, не выходить по возможности на улицу, не проходить возле железных конструкций и линий электропередач.

Мощный град обрушился на Чановский район Новосибирской области
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган#Шторм
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