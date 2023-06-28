Мощный шторм надвигается на Новосибирск — ожидается ливень и ветер порывами до 23 м/с

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Небо над мегаполисом уже стянуло жуткими, темными тучами, сверкает молния. Ветер усиливается — ожидается, что его скорость составит до 23 метров в секунду.
Синоптики также обещали шквалистый ливень в областном центре и возможный град в районах региона. Вчера, 27 июня, град прошелся по Татарску и Чановскому району.
Ранее спасатели МЧС предупреждали по СМС сибиряков о непогоде. Рекомендовали не оставлять окна в домах открытыми, не выходить по возможности на улицу, не проходить возле железных конструкций и линий электропередач.