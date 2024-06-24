Воронка от молнии образовалась в Новосибирской области

Пока что без электроэнергии остается село Барышево. По словам энергетиков, местную школу даже пришлось подключить к резервному питанию. Кстати, сейчас в образовательном учреждении проходит экзамен. Предполагается, что стабильное электроснабжение там появится к 15:00.