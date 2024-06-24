Воронка от молнии образовалась в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
На выходных Новосибирскую область накрыл мощный грозовой шторм. Больше всего непогода бушевала в Первомайском районе Новосибирска, а также в Тогучинском и Болотнинском районах области. Сильные молнии новосибирцы регистрировали в ночь на 24 июня.
Одна из ЛЭП сильно пострадала, рассказали в пресс-службе «Россети Новосибирск». В опору попала молния, из-за чего песок под ней оплавился, а на месте удара образовалась воронка.
Также несколько сотен домов остались без электричества. По данным компании, удары пришлись на 23 подстанции, из-за чего без света оказались около 2 500 местных жителей, а также социально-значимые объекты.
«На место происшествия незамедлительно прибыли 5 бригад „Россети Новосибирск“. Работы по ремонту поврежденных участков велись всю ночь и продолжаются сейчас, привлечена спецтехника», — пояснили в «Россетях».
Пока что без электроэнергии остается село Барышево. По словам энергетиков, местную школу даже пришлось подключить к резервному питанию. Кстати, сейчас в образовательном учреждении проходит экзамен. Предполагается, что стабильное электроснабжение там появится к 15:00.