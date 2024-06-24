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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Из-за молнии под ЛЭП оплавился песок

Воронка от молнии образовалась в Новосибирской области

24 июня 2024, 06:43
Фото: АО «РЭС»
Из-за молнии под ЛЭП оплавился песок
После сильного шторма несколько районов Новосибирской области остались бз света, из-за стихии возле ЛЭП даже образовалась воронка.

На выходных Новосибирскую область накрыл мощный грозовой шторм. Больше всего непогода бушевала в Первомайском районе Новосибирска, а также в Тогучинском и Болотнинском районах области. Сильные молнии новосибирцы регистрировали в ночь на 24 июня.

Одна из ЛЭП сильно пострадала, рассказали в пресс-службе «Россети Новосибирск». В опору попала молния, из-за чего песок под ней оплавился, а на месте удара образовалась воронка.

Также несколько сотен домов остались без электричества. По данным компании, удары пришлись на 23 подстанции, из-за чего без света оказались около 2 500 местных жителей, а также социально-значимые объекты.

«На место происшествия незамедлительно прибыли 5 бригад „Россети Новосибирск“. Работы по ремонту поврежденных участков велись всю ночь и продолжаются сейчас, привлечена спецтехника», — пояснили в «Россетях».

Пока что без электроэнергии остается село Барышево. По словам энергетиков, местную школу даже пришлось подключить к резервному питанию. Кстати, сейчас в образовательном учреждении проходит экзамен. Предполагается, что стабильное электроснабжение там появится к 15:00.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Шторм#ЛЭП#Гроза#Молния
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