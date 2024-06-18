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Published Сегодня, 04:29

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Updated Сегодня, 04:31

Молния ударила в дом и подожгла его в Новосибирске

Молния ударила в дом и подожгла его в Новосибирске

18 июня 2024, 04:29
Фото: 1MI
В Новосибирске молния ударила в частный дом и подожгла его, хозяева к тому времени уже были на работе, следует из сообщения МЧС.

В Ленинском районе Новосибирска утром во вторник, 18 июня, во время грозы молния подожгла частную усадьбу на улице 1-я Шоссейная. Пожарные прибыли на место происшествия в 9.11, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Оказалось, что у кирпичного дома загорелась крыша. В этот момент владельцы кирпичного двухэтажного строения с мансардой отсутствовали. Когда они приехали, пожарные уже справились с огнем. Площадь возгорания составила примерно 90 «квадратов».

Судя по опубликованному очевидцами в телеграм-канале «АСТ-54 Black» видео, дымом заволокло большую территорию частного сектора.

Во время инцидента никто не пострадал.

Видео: «АСТ-54 Black»
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Пожар#Частный дом#Гроза#Ленинский район
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