Молния ударила в дом и подожгла его в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В Ленинском районе Новосибирска утром во вторник, 18 июня, во время грозы молния подожгла частную усадьбу на улице 1-я Шоссейная. Пожарные прибыли на место происшествия в 9.11, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
Оказалось, что у кирпичного дома загорелась крыша. В этот момент владельцы кирпичного двухэтажного строения с мансардой отсутствовали. Когда они приехали, пожарные уже справились с огнем. Площадь возгорания составила примерно 90 «квадратов».
Судя по опубликованному очевидцами в телеграм-канале «АСТ-54 Black» видео, дымом заволокло большую территорию частного сектора.
Во время инцидента никто не пострадал.