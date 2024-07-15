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Стали известны подробности гибели в Черном море жительницы Новосибирска

Стали известны подробности гибели в Черном море жительницы Новосибирска

15 июля 2024, 04:53
Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ
Муж погибшей во время катания на яхте по Черному морю жительницы Новосибирска рассказал о подробностях трагедии.

Муж 30-летей жительницы Новосибирска Софьи рассказал подробности трагедии, разыгравшейся 7 июля в акватории Черного моря близ Геленджика. Напомним, супруги из столицы Сибири купили билеты на яхтенную экскурсию, но во время разыгравшегося шторма 30-летняя сибирячка утонула.

Ее муж вспоминает, что шторм налетел совершенно внезапно, когда лодка уже взяла курс на берег. Яхту несколько раз разворачивало в разные стороны, и затем она легла на борт. Ветер при этом достигал 25 метров в секунду.

Затем яхта стала тонуть вверх дном, и супруги оказались в воде. Капитан принял решение попробовать перевернуть яхту, раскачав ее. Но судно стало уходить под воду. Мужчина утверждает, что спасательные жилеты были только на его жене и сыне владельца корабля.

К тонущим людям смогли подобраться спасательные лодки, но уходящая на дно яхта повлекла за собой и людей. По версии жителя Новосибирска, внутри яхты лопнул воздушный пузырь.

Мужчине удалось выплыть, а вот его жену отыскали только через двое суток рядом с затонувшей лодкой. Семья решила похоронить погибшую в Новороссийске, сообщает КП-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Шторм#Черное море#Утонула
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