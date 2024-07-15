Стали известны подробности гибели в Черном море жительницы Новосибирска

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Муж 30-летей жительницы Новосибирска Софьи рассказал подробности трагедии, разыгравшейся 7 июля в акватории Черного моря близ Геленджика. Напомним, супруги из столицы Сибири купили билеты на яхтенную экскурсию, но во время разыгравшегося шторма 30-летняя сибирячка утонула.
Ее муж вспоминает, что шторм налетел совершенно внезапно, когда лодка уже взяла курс на берег. Яхту несколько раз разворачивало в разные стороны, и затем она легла на борт. Ветер при этом достигал 25 метров в секунду.
Затем яхта стала тонуть вверх дном, и супруги оказались в воде. Капитан принял решение попробовать перевернуть яхту, раскачав ее. Но судно стало уходить под воду. Мужчина утверждает, что спасательные жилеты были только на его жене и сыне владельца корабля.
К тонущим людям смогли подобраться спасательные лодки, но уходящая на дно яхта повлекла за собой и людей. По версии жителя Новосибирска, внутри яхты лопнул воздушный пузырь.
Мужчине удалось выплыть, а вот его жену отыскали только через двое суток рядом с затонувшей лодкой. Семья решила похоронить погибшую в Новороссийске, сообщает КП-Новосибирск.