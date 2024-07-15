Семью черных риелторов осудят за обман 37 жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
В суд направлены материалы уголовного дела, возбужденного по факту группового мошенничества. По версии следственных органов, брат и сестра, а также другие неустановленные лица представлялись риелторами. Они предлагали жертвам помочь в поиске арендного жилья. За подбор брали от трех до 12 тысяч рублей.
Обман новосибирцев заключался в том, что после оплаты им предоставляли список адресов квартир, которые на самом деле не сдавались. Когда клиенты вновь приходили в офис к преступникам, то им сообщали, что по договору риелторы выполнили все свои обязательства.
«В период с июля 2021 года по декабрь 2022 года участники организованной преступной группы похитили у 37 граждан более 200 тыс. рублей», — уточняет прокуратура.
Если суд установит вину обвиняемых, то им грозит лишение свободы и крупный денежный штраф.