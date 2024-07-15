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Мошенник

Семью черных риелторов осудят за обман 37 жителей Новосибирской области

15 июля 2024, 02:52
Фото: 1MI
Мошенник
Брат и сестра наживались на невнимательных жителях региона, обещая помочь арендовать жилье, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В суд направлены материалы уголовного дела, возбужденного по факту группового мошенничества. По версии следственных органов, брат и сестра, а также другие неустановленные лица представлялись риелторами. Они предлагали жертвам помочь в поиске арендного жилья. За подбор брали от трех до 12 тысяч рублей.

Обман новосибирцев заключался в том, что после оплаты им предоставляли список адресов квартир, которые на самом деле не сдавались. Когда клиенты вновь приходили в офис к преступникам, то им сообщали, что по договору риелторы выполнили все свои обязательства.

«В период с июля 2021 года по декабрь 2022 года участники организованной преступной группы похитили у 37 граждан более 200 тыс. рублей», — уточняет прокуратура.

Если суд установит вину обвиняемых, то им грозит лишение свободы и крупный денежный штраф.

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