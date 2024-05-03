Дожди, грозы и ветер нагрянут в Новосибирск на выходные — погода на 4 и 5 мая

По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 4 мая ожидается +13…+15 днем. Ночью +1…+3. Осадков не предвидится. В воскресенье, 5 мая ночью будет тепло до +7, а днем до +15…+17. При этом пройдут дожди и грозы. Ветер с порывами до 17 м/с.