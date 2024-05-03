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Дождь пройдет на выходных

Дожди, грозы и ветер нагрянут в Новосибирск на выходные — погода на 4 и 5 мая

3 мая 2024, 01:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дождь пройдет на выходных

Дожди, грозы и ветер ожидаются в Новосибирске на выходных 4 и 5 мая

В Новосибирске заканчивается самая короткая рабочая неделя в 2024 году, когда многие россияне работали лишь два дня. Впереди новые выходные. Мы узнали прогноз погоды на 4 и 5 мая 2024.

По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 4 мая ожидается +13…+15 днем. Ночью +1…+3. Осадков не предвидится. В воскресенье, 5 мая ночью будет тепло до +7, а днем до +15…+17. При этом пройдут дожди и грозы. Ветер с порывами до 17 м/с.

«Яндекс. Погода» прогнозирует 4 мая +14 днем и +10 ночью. Пятого числа ожидается +17 днем и +6 ночью. Причем в этот день будет пасмурно.

Сайт Gismeteo обещает более холодную субботу, когда столбик термометра максимально покажет +13, а ночью +1. В воскресенье ожидается +16. Причем пройдет дождь.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Тепло#Холод
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