Дожди, грозы и ветер нагрянут в Новосибирск на выходные — погода на 4 и 5 мая

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
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Updated Сегодня, 01:54
По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 4 мая ожидается +13…+15 днем. Ночью +1…+3. Осадков не предвидится. В воскресенье, 5 мая ночью будет тепло до +7, а днем до +15…+17. При этом пройдут дожди и грозы. Ветер с порывами до 17 м/с.
«Яндекс. Погода» прогнозирует 4 мая +14 днем и +10 ночью. Пятого числа ожидается +17 днем и +6 ночью. Причем в этот день будет пасмурно.
Сайт Gismeteo обещает более холодную субботу, когда столбик термометра максимально покажет +13, а ночью +1. В воскресенье ожидается +16. Причем пройдет дождь.