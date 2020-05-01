В Новосибирске два подростка подозреваются в уличных грабежах

Как рассказали в пресс-службе ГУМВД, в апреле 2020 года двое 17-летних парней, один из которых уже имеет судимость за грабеж, совершили четыре преступления на территории Калининского района. Их жертвами становились прохожие, у которых они отбирали сотовые телефоны, украшения, наушники и другие личные вещи.