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В Новосибирске два подростка подозреваются в уличных грабежах

1 мая 2020, 16:59
Полиция просит откликнуться их жертв.

Сегодня, 1 мая, полиция Новосибирска распространила фотографии двух подростков. Их подозревают в серии уличных ограблений.

Как рассказали в пресс-службе ГУМВД, в апреле 2020 года двое 17-летних парней, один из которых уже имеет судимость за грабеж, совершили четыре преступления на территории Калининского района. Их жертвами становились прохожие, у которых они отбирали сотовые телефоны, украшения, наушники и другие личные вещи.

Подозреваемых задержали 30 апреля. Возбуждено несколько уголовных дел. Полицейские просят тех, кто мог пострадать от действий молодых людей, сообщить об этом по телефонам: 232 -20-02, 232-19-78, 232-85-95.

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#Новости#Политика
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