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В Новосибирске поймали находившегося в федеральном розыске грабителя

1 мая 2020, 18:27
Его подозревают в двух угонах, краже и ограблении.

Сегодня, 1 мая, новосибирские полицейские рассказали о том, что им удалось задержать находившегося в федеральном розыске грабителя. Им оказался житель Октябьского района Новосибирска, который попался после совершения очередного ограбления.

История его задержания началась с очередного грабежа. В начале марта 2020 года в полицию обратился 25-летний житель Октябрьского района. Он рассказал, что к нему подъехал мужчина, с которым они ранее познакомились в автосервисе. Под предлогом разговора, он пригласил его в свою машины, отъехал к соседнему дому и, выйдя на улицу, напал на потерпевшего. Добычей преступника стала золотая цепь и деньги, а общий ущерб составил почти 170 тысяч рублей.

Полицейские, отработав заявление, задержали подозреваемого. В ходе проверки оказалось, что он находился в федеральном розыске за кражу на территории Октябрьского района. При этом установлена его причастность к совершению еще одной кражу и двух угонов.

Подозреваемый помещен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело.

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#Новости#Происшествия
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