В Новосибирске в квартире подозреваемого в разбое нашли склад боеприпасов

По данным пресс-службы областного управления МВД, 12 апреля ночью мужчина в медицинской маске ограбил магазин на Выборной. Угрожая обрезом охотничьего ружья, он вынес 5 тысяч рублей и блок сигарет. Под подозрение попал 40-летний житель Октябрьского района. В его квартире нашли боеприпасы (262 охотничьих патрона, магазин от газового пистолета с патронами и магазин от охотничьего ружья «Сайга») самодельный свинцовый кастет и бутыль на 250 гр. с порохом. Изъятые вещи отправили на экспертизу.