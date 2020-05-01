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В Новосибирске в квартире подозреваемого в разбое нашли склад боеприпасов

1 мая 2020, 12:12
Полиция устанавливает его причастность к другим преступлениям.

Полиция во время обыска квартиры обвиняемого в разбое на новосибирскую АЗС нашла боеприпасы, порох и кастет.

По данным пресс-службы областного управления МВД, 12 апреля ночью мужчина в медицинской маске ограбил магазин на Выборной. Угрожая обрезом охотничьего ружья, он вынес 5 тысяч рублей и блок сигарет. Под подозрение попал 40-летний житель Октябрьского района. В его квартире нашли боеприпасы (262 охотничьих патрона, магазин от газового пистолета с патронами и магазин от охотничьего ружья «Сайга») самодельный свинцовый кастет и бутыль на 250 гр. с порохом. Изъятые вещи отправили на экспертизу.

Мужчина также причастен к разбою.

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