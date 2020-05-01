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В новосибирском аэропорту бесплатно делают тест на коронавирус

1 мая 2020, 10:25
Дополнительные меры безопасности ввела авиакомпания S7 Airlines.

Экспресс-тест на коронавирус стали делать пассажирам в новосибирском аэропорту Толмачево.

Такая услуга уже была предложена пассажирам рейсов S7 5257 Новосибирск-Южно-Сахалинск (30 апреля) и S7 6221 Владивосток - Южно-Сахалинск (1 мая).

В авиакомпании уточнили, что тестирование проводится после регистрации на рейс. Данная мера позволит не допустить распространение коронавируса между регионами. Компания S7 также проводит бесконтактную регистрацию на рейс, дезинфекцию самолетов, оснащение пассажиров и персонала средствами защиты.

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