В новосибирском аэропорту бесплатно делают тест на коронавирус

В авиакомпании уточнили, что тестирование проводится после регистрации на рейс. Данная мера позволит не допустить распространение коронавируса между регионами. Компания S7 также проводит бесконтактную регистрацию на рейс, дезинфекцию самолетов, оснащение пассажиров и персонала средствами защиты.