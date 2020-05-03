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В Карасуке голодавшую семью с коронавирусом отпустили домой

3 мая 2020, 12:57
Скандальное семейство обещает наказать обидчиков.

Семья из Карасука, которая ранее объявляла голодовку, переболела коронавирусом и выписана из больницы. Они стали одними из первых подтвержденных носителей инфекции в регионе. Историю этой семьи рассказало издание КП Новосибирск.

COVID-19 глава семейства привез из Москвы, где он строил мост. Работы свернулись и он вернулся домой и не отбыл обязательный двухнедельный карантин. Говорит, что не знал о правилах.

Через несколько дней подтвердился его положительный тест на коронавирус. Его жена устроила истерику, когда за ней приехали врачи, обещала сжечь дом и убить детей. Тем не менее, семья была госпитализирована принудительно.

В больнице семья с подтвержденным коронавирусом объявляла голодовку и вообще доставила много проблем медперсоналу. В частности женщина записывала видеообращение к Путину. И вот сейчас, после отрицательных контрольных тестов, семью отпустили домой.

Кстати, как сообщает КП Новосибирск, в семье до сих пор не верят, что они были заражены коронавирусом. Объясняя это тем, что никаких симптомов заболевания ни у кого из них не было.

Кроме того, муж с женой обещают наказать тех, кто распространял информацию об их заболевании и слил в сеть их персональные данные.

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