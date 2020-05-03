В Новосибирске раскрыли кражу электроинструментов из магазина

В Кировском районе Новосибирска раскрыта кража электроинструмента из магазина. Еще 26 апреля директор магазина на 13-м Бронном переулке сообщил в полицию, что кто-то взломал входную дверь и украл из магазина перфоратор, шлейф-машинку, 2 болгарки, электрический кабель и еще несколько электроинструментов на сумму около 60 тысяч рублей.