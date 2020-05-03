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В Новосибирске раскрыли кражу электроинструментов из магазина

3 мая 2020, 15:33
Был ограблен магазин на 13-м Бронном переулке.

В Кировском районе Новосибирска раскрыта кража электроинструмента из магазина. Еще 26 апреля директор магазина на 13-м Бронном переулке сообщил в полицию, что кто-то взломал входную дверь и украл из магазина перфоратор, шлейф-машинку, 2 болгарки, электрический кабель и еще несколько электроинструментов на сумму около 60 тысяч рублей.

Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Кировского района. Ранее он уже был судим за кражу.

Сейчас вор задержан. У него частично изъято похищенное. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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#Новости#Криминал
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