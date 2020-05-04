Мотоциклист разбился в ДТП с автобусом в Новосибирске

Мотоциклист разбился в ДТП с пассажирским автобусом рядом со станцией «Речной вокзал» в Новосибирске.
По информации АСТ-54, 3 мая вечером на улице Большевистской байкер двигался по первой полосе, когда ему дорогу резко перегородил автобус. Избежать ДТП мотоциклист не успел. После столкновения он отлетел на ограждение. А автобус повернул в другую сторону и перекрыл движение.
Очевидцы утверждают, что ПАЗ до аварии разворачивался через двойную сплошную.
Байкера госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.