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Мотоциклист разбился в ДТП с автобусом в Новосибирске

4 мая 2020, 11:00
Очевидцы утверждают, что ПДД нарушил водитель автобуса

Мотоциклист разбился в ДТП с пассажирским автобусом рядом со станцией «Речной вокзал» в Новосибирске.

По информации АСТ-54, 3 мая вечером на улице Большевистской байкер двигался по первой полосе, когда ему дорогу резко перегородил автобус. Избежать ДТП мотоциклист не успел. После столкновения он отлетел на ограждение. А автобус повернул в другую сторону и перекрыл движение.

Очевидцы утверждают, что ПАЗ до аварии разворачивался через двойную сплошную.

Байкера госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

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