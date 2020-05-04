На землях Минобороны в Бердске произошел крупный пожар

Как пишет Бердск-Онлайн со ссылкой на начальника отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова, в первом случае виновника пожара заметили во время рейда 3 мая. Инспекторы видели, как один из дачников сжигал на своем участке траву, но поспешил скрыться, когда увидел проверяющих. По факту пала травы в условиях противопожарного режима ведется расследование.