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На землях Минобороны в Бердске произошел крупный пожар

4 мая 2020, 12:20
Пожар произошел по вине человека

Пал травы зарегистрировали пожарные Бердска на майские выходные в садоводстве «Ветеран» и на землях Минобороны РФ.

Как пишет Бердск-Онлайн со ссылкой на начальника отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова, в первом случае виновника пожара заметили во время рейда 3 мая. Инспекторы видели, как один из дачников сжигал на своем участке траву, но поспешил скрыться, когда увидел проверяющих. По факту пала травы в условиях противопожарного режима ведется расследование.

В тот же день выявлен травяной пожар площадью 1200 кв.м. на улице Полевой, на ул. Авиаторов горел мусор (10 кв.м.). Данные участки принадлежать Минобороны.

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