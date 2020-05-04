На землях Минобороны в Бердске произошел крупный пожар

Пал травы зарегистрировали пожарные Бердска на майские выходные в садоводстве «Ветеран» и на землях Минобороны РФ.
Как пишет Бердск-Онлайн со ссылкой на начальника отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова, в первом случае виновника пожара заметили во время рейда 3 мая. Инспекторы видели, как один из дачников сжигал на своем участке траву, но поспешил скрыться, когда увидел проверяющих. По факту пала травы в условиях противопожарного режима ведется расследование.
В тот же день выявлен травяной пожар площадью 1200 кв.м. на улице Полевой, на ул. Авиаторов горел мусор (10 кв.м.). Данные участки принадлежать Минобороны.