Новосибирский «Вектор» обвинили в плохом качестве тестов на коронавирус

Оказалось, что в наборе реагентов «Вектора» для выявления коронавируса не предусмотрено внутреннего контрольного образца для оценки валидности результата. В самом научном центре это объяснили спешкой при подготовке теста к регистрации. К тому же эти тесты, как пишет «Сибрай» со ссылкой на Германа Шипулина, отличаются чувствительностью от большинства остальных, поэтому сложно утверждать, с какой эффективностью они выявляют заболевание. В самом «Векторе» на запрос журналистов не отвечают уже две недели.