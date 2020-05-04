Новосибирский «Вектор» обвинили в плохом качестве тестов на коронавирус

С начала прихода коронавируса в Россию вся страна с надеждой смотрела на новосибирский «Вектор», специалисты которого казались теми, кто точно способен помочь. Но оказалось, что разработанные «Вектором» тест-системы на COVID-19 довольно быстро попали под шквал критики за неточность результатов.
Первым претензии высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. За ним, не называя конкретного производителя тестов, на неточность результатов анализов обрушился мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что часто у пациентов с явной клинической картиной коронавируса тесты дают отрицательный результат.
Как пишет издание «Сибрай», один из врачей рассказал журналистам, что именно тесты «Вектора» неточны. Он утверждает, что их неудобство в том, что ждать их приходится по три дня в течение которых пациент под подозрением может заразить других людей, а сами тесты обладают низкой чувствительностью, поэтому на них якобы нельзя полагаться.
Слова медика, который пожелал остаться неизвестным, подтверждает заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин. Он полагает, что самые большие сейчас претензии именно к тест-системам «Вектора». Ввиду их низкой чувствительности результаты приходится перепроверять.
Оказалось, что в наборе реагентов «Вектора» для выявления коронавируса не предусмотрено внутреннего контрольного образца для оценки валидности результата. В самом научном центре это объяснили спешкой при подготовке теста к регистрации. К тому же эти тесты, как пишет «Сибрай» со ссылкой на Германа Шипулина, отличаются чувствительностью от большинства остальных, поэтому сложно утверждать, с какой эффективностью они выявляют заболевание. В самом «Векторе» на запрос журналистов не отвечают уже две недели.