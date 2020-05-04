Новосибирский журналист обвинил власти Красноярска в помощи криминалу

Николай Сальников провел несколько интервью с теми, кто пострадал от действий представителей региональных властей. Назвал он и ключевую фигуру в этой истории – человека, который добился сноса зданий и банкротства компаний-застройщиков, из-за чего обманутые дольщики не получили купленные квартиры.