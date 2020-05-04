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Новосибирский журналист обвинил власти Красноярска в помощи криминалу

4 мая 2020, 18:00
Николай Сальников опубликовал результаты собственного расследования о махинациях с недвижимостью в столице края.

Сегодня, 4 мая, известный новосибирский журналист Николай Сальников на своем YouTube-канале опубликовал расследование о действия красноярских властей. В нем он фактически обвинил руководство края в поддержке криминала.

Фильм под названием «Красноярский СПРУТ» посвящен истории сноса исторических зданий в центре города и передачи земли под коммерческую застройку. При этом против активиста, который пытался оспорить такие решения, заведено уголовное дело.

Николай Сальников провел несколько интервью с теми, кто пострадал от действий представителей региональных властей. Назвал он и ключевую фигуру в этой истории – человека, который добился сноса зданий и банкротства компаний-застройщиков, из-за чего обманутые дольщики не получили купленные квартиры.

В истории, представленной журналистом, есть поджог, подложное ДТП, попытка подставы на взятке, лесные пожары и многое другое. Фигурирует в фильме и губернатор Красноярского края.

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