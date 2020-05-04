Прогноз на вторую волну паводка дали в Новосибирской области

Между тем у специалистов есть опасения из-за возможных дождей на Алтае. Это может повторить сценарий 2015 года, когда запас емкости на Новосибирской водохранилище за несколько суток был исчерпан. При неблагоприятном прогнозе подтоплений в нижнем бьефе Оби не избежать. Но пока точных прогнозов на май у синоптиков нет.