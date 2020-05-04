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Прогноз на вторую волну паводка дали в Новосибирской области

4 мая 2020, 09:28
Частному секторы не стоит ждать серьезных подтоплений.

Синоптики уверены, что если не будет ливней, то Новосибирской области не стоит опасаться подтоплений.

Первая волна паводка не принесла в область масштабных подтоплений, несмотря на то, что обильные снегопады этой зимы этому способствовали. Но теплая погода в апреле привела к тому, что в горах Алтая значительная часть снега растаяла, и запасы соответствуют нормам. Это позволяет давать достаточно оптимистические прогнозы на вторую волну паводка.

Между тем у специалистов есть опасения из-за возможных дождей на Алтае. Это может повторить сценарий 2015 года, когда запас емкости на Новосибирской водохранилище за несколько суток был исчерпан. При неблагоприятном прогнозе подтоплений в нижнем бьефе Оби не избежать. Но пока точных прогнозов на май у синоптиков нет.

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