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В Бердске ужесточают масочный режим

4 мая 2020, 14:13
Глава Бердска Евгений Шестерин ссылается на постановление губернатора.

Глава Бердска Евгений Шестерин заявил об ужесточении с 4 мая масочного режима на территории города. Он сослался на постановление губернатора, усилившего обязательный масочный режим в регионе. По словам мэра, в автобусах и магазинах муниципалитета начинаются активные проверки.

Наказывать за несоблюдение режима будут как физических, так и юридических лиц. В ответе за наличие масок у людей будут не только они сами, но и продавцы, водители маршруток и автобусов. А за нарушение масочного режима продавцом ответственность понесет владелец магазина. Важная деталь: именно владельцы обязаны обеспечить медицинскими масками сотрудников.

Ранее в регионе объявлялось, что за нарушение масочного режима наказывать не будут, так как это – мера убеждения. Об этом говорил, например, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Однако ситуация меняется.

На сегодняшний день в регионе коронавирусом болен 681 пациент, в том числе 28 детей, 9 человек умерли. И цифры эти ежедневно растут. Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о ведении масочного режима на оперативном совещании 27 апреля.

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