В Бердске ужесточают масочный режим

Наказывать за несоблюдение режима будут как физических, так и юридических лиц. В ответе за наличие масок у людей будут не только они сами, но и продавцы, водители маршруток и автобусов. А за нарушение масочного режима продавцом ответственность понесет владелец магазина. Важная деталь: именно владельцы обязаны обеспечить медицинскими масками сотрудников.