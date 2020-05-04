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В Новосибирске мировых судей оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

4 мая 2020, 15:11
Сумма штрафа составила 75 тысяч рублей.

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области признано виновным в злостном неисполнении предписаний МЧС об обеспечении требований пожарной безопасности. Об этом сообщает Тайга.инфо. По данным издания, дело рассмотрел Центральный районный суд Новосибирска в апреле 2020 года.

Предыстория такова: еще летом прошлого года пожарный инспектор нашел нарушения техники безопасности в помещения мировых судей Дзержинского района на улицах Промышленная,1 и Гоголя,233/1. По итогам рейда было выдано предписание с требованием устранить недочеты до 1 февраля 2020 года.

Ко времени повторной проверки чиновники смогли устранить только семь из восьми нарушений. По этому факту был составлен новый протокол – за повторное неисполнение предписания. За это уже помимо штрафа предусмотрено приостановление деятельности.

По мнению не явившегося на слушания представителя управления мировых судей правонарушение было «малозначительным». «Поскольку управлением выявленные нарушения в настоящее время устранены в полном объеме», — объяснила она свою позицию.

Но районный суд решил, что у чиновников была «возможность для устранения в разумно установленный срок выявленных нарушений пожарной безопасности», но они не приняли «все зависящие от них меры». Управление по обеспечению деятельности мировых судей оштрафовали на 75 тыс. рублей.

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