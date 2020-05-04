В Новосибирске мировых судей оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

Но районный суд решил, что у чиновников была «возможность для устранения в разумно установленный срок выявленных нарушений пожарной безопасности», но они не приняли «все зависящие от них меры». Управление по обеспечению деятельности мировых судей оштрафовали на 75 тыс. рублей.