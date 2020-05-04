В Новосибирске общественника оштрафовали за сравнение ЖКХ со свастикой

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области выявили интернет сообщество «Против ЖКХ Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте». Как сообщается в релизе Центрального райсуда, «в аббревиатуре ЖКХ вместо буквы «Х» была указана «нацистская символика».
Федеральная служба безопасности передала материалы в прокуратуру, где было возбуждено дело в отношении администратора паблика Евгения Цыганцова. Ему инкриминировалась на карикатуре публичная демонстрация нацистской символики.
Как сообщает Тайга.инфо, указанное сообщество в соцсетях закрыто, у паблика всего 19 подписчиков. Последняя запись на стене сообщества от самого Цыганцова датирована декабрем 2015 года. В кэше страницы осталась картинка, из-за которой был составлен протокол.
Цыганцов полностью признал вину. Суд оштрафовал его на 1 тыс. рублей.