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В Новосибирске общественника оштрафовали за сравнение ЖКХ со свастикой

4 мая 2020, 15:24
В соцсетях опубликована карикатура с нацистской символикой.

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области выявили интернет сообщество «Против ЖКХ Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте». Как сообщается в релизе Центрального райсуда, «в аббревиатуре ЖКХ вместо буквы «Х» была указана «нацистская символика».

Федеральная служба безопасности передала материалы в прокуратуру, где было возбуждено дело в отношении администратора паблика Евгения Цыганцова. Ему инкриминировалась на карикатуре публичная демонстрация нацистской символики.

Как сообщает Тайга.инфо, указанное сообщество в соцсетях закрыто, у паблика всего 19 подписчиков. Последняя запись на стене сообщества от самого Цыганцова датирована декабрем 2015 года. В кэше страницы осталась картинка, из-за которой был составлен протокол.

Цыганцов полностью признал вину. Суд оштрафовал его на 1 тыс. рублей.

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