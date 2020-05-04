В Новосибирске общественника оштрафовали за сравнение ЖКХ со свастикой

Как сообщает Тайга.инфо, указанное сообщество в соцсетях закрыто, у паблика всего 19 подписчиков. Последняя запись на стене сообщества от самого Цыганцова датирована декабрем 2015 года. В кэше страницы осталась картинка, из-за которой был составлен протокол.