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В Новосибирске полиция поймала пьяного угонщика автомобиля Nissan Qashqai

4 мая 2020, 21:12
Машина пропала ночью возле дома на улице Богдана Хмельницкого.

В ночь на 3 мая в Новосибирске произошел угон автомобиля. Возле дома по улице Богдана Хмельницкого пропал «Nissan Qashqai», владелец которого обратился в полицию.

Вскоре сотрудники ГИБДД задержали разыскиваемый автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Центрального района. Мужчина, ранее не имевший проблем с законом, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Подозреваемого поместили в спецприемник. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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