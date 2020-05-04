В Новосибирске полиция поймала пьяного угонщика автомобиля Nissan Qashqai

В ночь на 3 мая в Новосибирске произошел угон автомобиля. Возле дома по улице Богдана Хмельницкого пропал «Nissan Qashqai», владелец которого обратился в полицию.
Вскоре сотрудники ГИБДД задержали разыскиваемый автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Центрального района. Мужчина, ранее не имевший проблем с законом, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Подозреваемого поместили в спецприемник. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».