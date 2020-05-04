В Новосибирске проверят соблюдение масочного режима

5 мая сотрудники минпромторга НСО начнут проверять, как торговые предприятия соблюдают региональное законодательство. Об этом сообщает оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом. Участники рейда будут напоминать торговцам о необходимости соблюдения масочного режима.
В это же время сотрудники минтранса будут следить за тем, носят ли маски в общественном транспорте Новосибирска. О введении на территории региона обязательного масочного режима 27 апреля рассказал губернатор Андрей Травников.