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В Новосибирске проверят соблюдение масочного режима

4 мая 2020, 18:20
Рейд проведут сотрудники минпромторга.

5 мая сотрудники минпромторга НСО начнут проверять, как торговые предприятия соблюдают региональное законодательство. Об этом сообщает оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом. Участники рейда будут напоминать торговцам о необходимости соблюдения масочного режима.

В это же время сотрудники минтранса будут следить за тем, носят ли маски в общественном транспорте Новосибирска. О введении на территории региона обязательного масочного режима 27 апреля рассказал губернатор Андрей Травников.

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