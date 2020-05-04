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В Новосибирске в День Победы закроют Коммунальный мост

4 мая 2020, 16:05
Это связано с тем, чтобы не пустить на него пешеходов для наблюдения за салютом.

Мы уже сообщали о том, что мэр Новосибирска пообщался с горожанам в прямом эфире ГТРК. Анатолий Локоть ответил на ряд волнующих новосибирцев вопросов.

Мэр рассказал о том, какие ограничение в городе будут введены на 9 мая. По его словам, Коммунальный мост планируется закрыть для движения пешеходов. Это сделают на время проведения праздничного салюта.

В связи с пандемией COVID-19, в городе не планируется организация площадок для совместного просмотра салюта. Михайловская набережная останется закрытой.

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