В Новосибирске в День Победы закроют Коммунальный мост

Мы уже сообщали о том, что мэр Новосибирска пообщался с горожанам в прямом эфире ГТРК. Анатолий Локоть ответил на ряд волнующих новосибирцев вопросов.
Мэр рассказал о том, какие ограничение в городе будут введены на 9 мая. По его словам, Коммунальный мост планируется закрыть для движения пешеходов. Это сделают на время проведения праздничного салюта.
В связи с пандемией COVID-19, в городе не планируется организация площадок для совместного просмотра салюта. Михайловская набережная останется закрытой.