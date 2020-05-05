Медсестра из Новосибирска развеяла слухи о зараженных коронавирусом

Галина Дружинина, старшая медсестра инфекционной больницы Новосибирска, где лежат зараженные коронавирусом, рассказала о своей работе в условиях пандемии и о странных вопросах пациентов.
Интервью с медсестрой опубликовал областной Минздрав в рамках фотопроекта #этонашаработа. Галина Дружинина работает в отделении №2, куда сейчас госпитализируют пациентов с коронавирусом. Кроме того, она дежурит в аэропорту и работает с туристами в обсерваторе.
В связи с этим она постоянно сталкивается со слухами вокруг пандемии. К примеру, ее удивляют вопросы относительно правдивости данных оперштаба о числе заболевших. Она уверяет, что ничего в больнице не скроешь, «сколько лежит, столько и лежит», к тому же сами пациенты не будут молчать в случае чего.
Кроме того, пациенты часто беспокоятся – можно ли заразиться в больнице. Она считает этот вопрос очень глупым, ведь в больницу они попадают уже с инфекциями. Но в отделении соблюдаются все меры безопасности. Больные помещаются в боксы, а помещения обрабатываются.
Она надеется, что люди все-таки будут соблюдать меры предосторожности.