Медсестра из Новосибирска развеяла слухи о зараженных коронавирусом

В связи с этим она постоянно сталкивается со слухами вокруг пандемии. К примеру, ее удивляют вопросы относительно правдивости данных оперштаба о числе заболевших. Она уверяет, что ничего в больнице не скроешь, «сколько лежит, столько и лежит», к тому же сами пациенты не будут молчать в случае чего.