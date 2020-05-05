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«Сибирь» подписала новых хоккеистов

5 мая 2020, 15:26
Также «Сибирь» предложила новый контракт защитнику Николаю Демидову

Новосибирская «Сибирь» начала комплектование состава к новому сезону. На прошлой неделе команду покинули пять хоккеистов. Сейчас клуб подписал ряд новичков.

В «Сибирь» вернулся защитник Виталий Меньщиков. В Новосибирске он провел два с половиной сезона с 2014/2015 по 2016/2017. Затем в его карьере были «Авангард» (Омск), «Динамо» (Москва) и челябинский «Трактор».

Также состав «Сибири» пополнил защитник Ефим Гуркин. В КХЛ он известен по выступлениям за «Ладу» и «Автомобилист».

Еще одним новичком стал Олег Ли. Он перешел в «Сибирь» из казанского «Ак Барса».

С этими тремя хоккеистами заключены контракты сроком на один год. А вот 20-летнему защитнику Тимуру Ахиярову руководство клуба предложило контракт на два года. Он является воспитанником «Салавата Юлаева». В КХЛ дебютировал в минувшем сезоне в составе «Адмирала». Также «Сибирь» предложила новый контракт защитнику Николаю Демидову. Его прошлое соглашение истекло 30 апреля.

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