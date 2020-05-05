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У здании мэрии Новосибирска молодежь устроила ночную вечеринку

5 мая 2020, 13:26
Горожане сняли на видео, как отдыхает молодое поколение в период пандемии

У здания мэрии Новосибирска молодежь всю ночь танцевала под музыку. Очевидцы сняли тусовку на видео.

По словам горожан, молодые люди в ночь на 3 мая собрались напротив городской администрации и слушали громкую музыку. Аналогичные тусовки происходят на улице Депутатской, рассказал Сиб.фм очевидец.

Напомним, в городе действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Вот только мегаполис находится в аутсайдерах по уровню самоизоляции в России. Горожан не пугают даже введенные штрафы до 30 тысяч рублей.

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#Новости#Происшествия#Видео
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