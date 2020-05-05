В Новосибирск прилетел самолет с туристами из Германии

Самолет вылетел из аэропорта Шенефельд 4 мая, затем совершил промежуточную посадку в Казани, где высадил пассажиров европейской части. В 2 часа ночи 5 мая он приземлился в Новосибирске. На борту находились жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.