В Новосибирск прилетел самолет с туристами из Германии

Самолет с российскими туристами из Берлина приземлился ночью 5 мая в аэропорту Толмачево. Чартерным рейсом авиакомпания «Аэрофлот» привезла на родину 120 граждан.
Самолет вылетел из аэропорта Шенефельд 4 мая, затем совершил промежуточную посадку в Казани, где высадил пассажиров европейской части. В 2 часа ночи 5 мая он приземлился в Новосибирске. На борту находились жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.
Отметим, согласно онлайн-табло новосибирского аэропорта, еще один вывозной рейс Нур-Султан-Казань-Новосибирск был отменен.