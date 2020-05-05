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В Новосибирск прилетел самолет с туристами из Германии

5 мая 2020, 12:16
Чартер из Европы совершил промежуточную посадку в Казани

Самолет с российскими туристами из Берлина приземлился ночью 5 мая в аэропорту Толмачево. Чартерным рейсом авиакомпания «Аэрофлот» привезла на родину 120 граждан.

Самолет вылетел из аэропорта Шенефельд 4 мая, затем совершил промежуточную посадку в Казани, где высадил пассажиров европейской части. В 2 часа ночи 5 мая он приземлился в Новосибирске. На борту находились жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.

Отметим, согласно онлайн-табло новосибирского аэропорта, еще один вывозной рейс Нур-Султан-Казань-Новосибирск был отменен.

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