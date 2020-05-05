В Новосибирске будущий дознаватель записала клип про «воровское единство» и АУЕ

«Есть знакомые – сидевшие люди, они сейчас живут правильно, по понятиям. Я не из криминального мира, но много что о нем знаю. А еще помню, в десятом классе мы проходили Достоевского, мой недалекий класс ничего не понял, а я даже взяла себе псевдоним Раскольникова. Запала в душу мне борьба добра со злом, двуединство справедливости и закона», - приводит КП Новосибирск слова Арины Мироновой.