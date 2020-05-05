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Posted 5 мая 2020, 07:24

Published 5 мая 2020, 07:24

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

В Новосибирске будущий дознаватель записала клип про «воровское единство» и АУЕ

5 мая 2020, 07:24
19-летняя студентка Арина Миронова исполняет блатные песни

В Новосибирске зажигается новая звезда шансона. 19-летняя девушка Арина Миронова исполняет блатные песни про «воровское единство» и АУЕ. Недавно появился ее авторский клип про страдания заключённых.

В медийное пространство будущую звезду воровской песни вывела КП Новосибирск. Как пишут коллеги, певица – будущий дознаватель и жена полицейского. Девушка родом из посёлка Маслянино. После школы вышла замуж за новосибирского полицейского. А своим кумиром считает Михаила Круга, песни которого знает наизусть.

«Есть знакомые – сидевшие люди, они сейчас живут правильно, по понятиям. Я не из криминального мира, но много что о нем знаю. А еще помню, в десятом классе мы проходили Достоевского, мой недалекий класс ничего не понял, а я даже взяла себе псевдоним Раскольникова. Запала в душу мне борьба добра со злом, двуединство справедливости и закона», - приводит КП Новосибирск слова Арины Мироновой.

Сейчас Арина получает юридическое образование в Сибирской академии госслужбы и планирует в будущем стать дознавателем. Кстати, муж шансоньетки ее творчество поддерживает. Клип высоко оценили его коллеги и даже начальники. За первые сутки клип Раскольниковой-Мироновой в Интернете посмотрели тысячи человек.

#Культура#Видео
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