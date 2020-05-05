В ЯНАО из-за коронавируса семьям с детьми и пенсионерам увеличат «кочевые выплаты»

Депутаты «Единой России» Ямало-Ненецкого автономного округа предложили увеличить «кочевые выплаты» пенсионерам и семьям с детьми. Соответствующее обращение было направлено 4 мая губернатору Дмитрию Артюхову.
Депутаты мотивировали свое предложение пандемией коронавируса и необходимостью поддержать население. Губернатор откликнулся на идею. На заседании оперативного штаба он заявил об удвоении кочевых выплат.
- Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы кочевников. Ранее нам поступали сигналы от наших тундровиков, - приводит слова депутата Сергея Ямкина издание «Муксун.ФМ».
На территории региона выплаты получат более 5 тысяч человек. Деньги им начислят уже в мае.