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В ЯНАО из-за коронавируса семьям с детьми и пенсионерам увеличат «кочевые выплаты»

5 мая 2020, 17:31
Меры в связи с пандемией поддержал губернатор Дмитрий Артюхов.

Депутаты «Единой России» Ямало-Ненецкого автономного округа предложили увеличить «кочевые выплаты» пенсионерам и семьям с детьми. Соответствующее обращение было направлено 4 мая губернатору Дмитрию Артюхову.

Депутаты мотивировали свое предложение пандемией коронавируса и необходимостью поддержать население. Губернатор откликнулся на идею. На заседании оперативного штаба он заявил об удвоении кочевых выплат.

- Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы кочевников. Ранее нам поступали сигналы от наших тундровиков, - приводит слова депутата Сергея Ямкина издание «Муксун.ФМ».

На территории региона выплаты получат более 5 тысяч человек. Деньги им начислят уже в мае.

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