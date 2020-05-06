Четверть новосибирцев стали работать хуже при переходе на удаленный формат

В Новосибирске многие компании с введением режима самоизоляции перешли на удаленный формат работы. В компании HeadHunter решили выяснить, насколько эффективно сотрудники разных организаций справляются со своими задачами из дома. Для этого служба исследований hh.ru провела опрос, как работников, так и работодателей.
Оказалось, что 48% сотрудников полагают, что их продуктивность не изменилась. Самоуверенно заявили, что стали работать лучше 17% опрошенных, а вот 24% - хуже. Оценка, данная руководителями, во многом совпадает. Половина работодателей заявили, что в работе подчиненных ничего не изменилось, у 15% начальников подчиненные стали работать лучше, а 25% опрошенных пожаловались на снижение качества работы персонала. При этом чем шире штат у компании, тем более скептично настроен руководитель.
Те, кто заявил об улучшении своих показателей на работе, объясняют это сокращением времени на дорогу и возможностью уделять делам больше времени, а многим просто комфортнее и удобнее работать дома. Сотрудники, которым из дома работается хуже, объясняют это эмоциональным фактором: 56% говорят, что им морально тяжело настроиться на работу вне офиса, а чуть менее половины рассказали, что их постоянно отвлекают домочадцы, что не дает сосредоточиться.