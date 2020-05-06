Четверть новосибирцев стали работать хуже при переходе на удаленный формат

Те, кто заявил об улучшении своих показателей на работе, объясняют это сокращением времени на дорогу и возможностью уделять делам больше времени, а многим просто комфортнее и удобнее работать дома. Сотрудники, которым из дома работается хуже, объясняют это эмоциональным фактором: 56% говорят, что им морально тяжело настроиться на работу вне офиса, а чуть менее половины рассказали, что их постоянно отвлекают домочадцы, что не дает сосредоточиться.