Двое рабочих «ТИОНа» в Бердске заразились коронавирусом

Posted 6 мая 2020, 09:11
Published 6 мая 2020, 09:11
Modified 5 августа 2022, 12:03
Updated 5 августа 2022, 12:03
2 рабочих заболели коронавирусом на производстве систем очистки воздуха «ТИОН» в Бердске. Сейчас производство остановлено, помещения подлежат дезинфекции. О ЧП сообщила в соцсетях pr-директор компании Анастасия Гетьман.
«Это не слухи. Правда. Два сотрудника заболели. Оба первые симптомы ОРВИ почувствовали около недели назад. Сразу же перестали ходить на работу и обратились к врачу. Один не был на производстве с 26, другой – с 28 апреля», — написала она.
Также Гетьман сообщила, что пришли результаты анализов и заразившихся госпитализировали. Чувствуют себя хорошо. На предприятии все надеются, что коллеги выздоровят. На производство приезжали сотрудники «Санитас», они взяли анализы на коронавирус у всех.
За последние сутки в Новосибирской области подтверждено 63 случая COVID-19. Теперь таких пациентов 809, 39 из них — дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.