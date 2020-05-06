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Posted 6 мая 2020, 09:11

Published 6 мая 2020, 09:11

Modified 5 августа 2022, 12:03

Updated 5 августа 2022, 12:03

Двое рабочих «ТИОНа» в Бердске заразились коронавирусом

6 мая 2020, 09:11
Производство остановлено, помещения подлежат дезинфекции.

2 рабочих заболели коронавирусом на производстве систем очистки воздуха «ТИОН» в Бердске. Сейчас производство остановлено, помещения подлежат дезинфекции. О ЧП сообщила в соцсетях pr-директор компании Анастасия Гетьман.

«Это не слухи. Правда. Два сотрудника заболели. Оба первые симптомы ОРВИ почувствовали около недели назад. Сразу же перестали ходить на работу и обратились к врачу. Один не был на производстве с 26, другой – с 28 апреля», — написала она.

Также Гетьман сообщила, что пришли результаты анализов и заразившихся госпитализировали. Чувствуют себя хорошо. На предприятии все надеются, что коллеги выздоровят. На производство приезжали сотрудники «Санитас», они взяли анализы на коронавирус у всех.

За последние сутки в Новосибирской области подтверждено 63 случая COVID-19. Теперь таких пациентов 809, 39 из них — дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.

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