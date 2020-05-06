Томские врачи сняли клип на свою песню про коронавирус

В соседней с Новосибирской Томской области врачи борются с коронавирусом творческими методами. Асхаб Идигов и Рагим Керимов записали песню, в которой призывают людей не паниковать из-за инфекции. Врачи сняли на песню клип.
Врач-уролог Идигов и специалист ультразвуковой диагностики Керимов создали собственный музыкальный проект CHEH&RAGA несколько лет назад. Медработники поют о здоровье и о том, что за ним необходимо следить.
Новая песня медиков называется «Без паники», клип на нее опубликован накануне и набирает популярность в сети. К написанию песни врачей подтолкнуло заболевание COVID-19 премьер-министра России Михаила Мишустина.
«Никто не застрахован от коронавируса, даже второй человек в государстве... Полностью поддерживаем наших коллег-врачей, которые в это сложное время рискуют жизнью и спасают людей. И согласны, чтобы минимизировать риски, самоизоляцию надо соблюдать. Считаем, что паниковать из-за мер, которые могут спасти жизни, не стоит», – комментирует свое творчество Идигов.
«Здоровье – это самое ценное, что у нас есть. Мы, как практикующие врачи, убеждаемся в этом каждый день. Надеемся нашим творчеством донести эту важную мысль», – дополняет коллегу Керимов.
Своей песней медики призывают людей не паниковать и спокойно дождаться снятия самоизоляции, не подвергая себя и своих близких необдуманному риску.