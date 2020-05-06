Томские врачи сняли клип на свою песню про коронавирус

«Никто не застрахован от коронавируса, даже второй человек в государстве... Полностью поддерживаем наших коллег-врачей, которые в это сложное время рискуют жизнью и спасают людей. И согласны, чтобы минимизировать риски, самоизоляцию надо соблюдать. Считаем, что паниковать из-за мер, которые могут спасти жизни, не стоит», – комментирует свое творчество Идигов.