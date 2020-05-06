atas.info
ГлавноеВсе новости

Томские врачи сняли клип на свою песню про коронавирус

6 мая 2020, 15:07
Они призывают не паниковать из-за вируса.

В соседней с Новосибирской Томской области врачи борются с коронавирусом творческими методами. Асхаб Идигов и Рагим Керимов записали песню, в которой призывают людей не паниковать из-за инфекции. Врачи сняли на песню клип.

Врач-уролог Идигов и специалист ультразвуковой диагностики Керимов создали собственный музыкальный проект CHEH&RAGA несколько лет назад. Медработники поют о здоровье и о том, что за ним необходимо следить.

Новая песня медиков называется «Без паники», клип на нее опубликован накануне и набирает популярность в сети. К написанию песни врачей подтолкнуло заболевание COVID-19 премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Никто не застрахован от коронавируса, даже второй человек в государстве... Полностью поддерживаем наших коллег-врачей, которые в это сложное время рискуют жизнью и спасают людей. И согласны, чтобы минимизировать риски, самоизоляцию надо соблюдать. Считаем, что паниковать из-за мер, которые могут спасти жизни, не стоит», – комментирует свое творчество Идигов.

«Здоровье – это самое ценное, что у нас есть. Мы, как практикующие врачи, убеждаемся в этом каждый день. Надеемся нашим творчеством донести эту важную мысль», – дополняет коллегу Керимов.

Своей песней медики призывают людей не паниковать и спокойно дождаться снятия самоизоляции, не подвергая себя и своих близких необдуманному риску.

Материалы по теме
Вице-мэр Томска Оксана Кравченко ушла в отставку после скандала с ее задержанием за вождение в нетрезвом состоянииНа границе Томской и Новосибирской областей вводят ограничения на въезд и выездВ Томской области ужесточили режим самоизоляции
#Новости#Общество#Видео
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52