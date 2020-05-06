Грузовой «Фотон» насмерть задавил пешехода в Искитиме

Личность погибшего устанавливается. Документов при нём не было. Предположительно ему 56 лет. Он шёл вдоль дороги, по которой в сцепке двигались два грузовика – «КамАЗ» тянул на буксире сломавшийся «Фотон», - рассказала сайту АвтоБердск инспектор по пропаганде ГИБДД Искитима Ольга Ерохина.