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Грузовой «Фотон» насмерть задавил пешехода в Искитиме

6 мая 2020, 22:58
Мужчина сам упал на буксировочный трос.

Сегодня 6 мая около 17.00 в Искитиме на улице Лизы Чайкиной грузовой «Фотон» насмерть задавил пешехода. инспектор по пропаганде ГИБДД Искитима.

Личность погибшего устанавливается. Документов при нём не было. Предположительно ему 56 лет. Он шёл вдоль дороги, по которой в сцепке двигались два грузовика – «КамАЗ» тянул на буксире сломавшийся «Фотон», - рассказала сайту АвтоБердск инспектор по пропаганде ГИБДД Искитима Ольга Ерохина.

Как рассказывают очевидцы, пешеход сам упал на буксировочный трос, протянутый между грузовиками, после чего попал под колёса «Фотона». Мужчина скончался на месте происшествия.

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