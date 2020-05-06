Названы районы с коронавирусом в Новосибирской области

В 18 районах и пяти населенных пунктах Новосибирской области выявили инфицированных коронавирусом. За последние сутки, 5 мая, инфекция поразила два новых района - Баганский и Каргатский районы.
Таким образом география COVID-19 в НСО выглядит так: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Обь и Краснообск. Среди районов: Новосибирский, Искитимский, Карасукский, Убинский, Усть-Таркский, Колыванский, Здвинский, Черепановский, Сузунский, Ордынский, Тогучинский, Коченёвский, Мошковский, Барабинский, Куйбышевский и Чулымский.
Общее число зараженных в области составляет на 5 мая (20:00) 746 человек, 11 умерли, 184 выздоровели.