Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске. Популярность девушка, которая хотела стать дознавателем, получила из-за выпущенного ей клипа об АУЕ.