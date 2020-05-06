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Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

6 мая 2020, 17:42
У нее были серьезные проблемы с успеваемостью.

Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске. Популярность девушка, которая хотела стать дознавателем, получила из-за выпущенного ей клипа об АУЕ.

Под псевдонимом Раскольникова она спела о воровском единстве и тюремных понятиях. Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете.

Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена. В ВУЗе с ней распрощались в прошлом месяце из-за неуспеваемости.

В университете никак не связывают творчество Раскольниковой с ее отчислением. Но строго осуждают подобное поведение. Ведь ее муж – сотрудник правоохранительных органов.

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#Новости#Происшествия
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