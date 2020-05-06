В Краснозерском районе будут судить 55-летнего браконьера за убийство лося

55-летнего браконьера отправили под суд за незаконную охоту в Краснозёрском районе, сообщает ГУ МВД по НСО. Мужчина в сентябре прошлого года в охотничьих угодьях в пяти километрах от села Гербаево убил лося. Затем, прицепив животное к своему автомобилю Нива, оттащил его в близлежащий лес. Там он разделал тушу и забрал мясо.