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В Краснозерском районе будут судить 55-летнего браконьера за убийство лося

6 мая 2020, 13:35
Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

55-летнего браконьера отправили под суд за незаконную охоту в Краснозёрском районе, сообщает ГУ МВД по НСО. Мужчина в сентябре прошлого года в охотничьих угодьях в пяти километрах от села Гербаево убил лося. Затем, прицепив животное к своему автомобилю Нива, оттащил его в близлежащий лес. Там он разделал тушу и забрал мясо.

Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. У него изъяты автомобиль и охотничье ружьё в качестве вещдоков.

Сейчас прокурор утвердил обвинение. Дело направлено в суд.

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#Новости#Криминал
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